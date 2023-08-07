Салах получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в "Аль-Иттихад", сообщает Arriyadiyah.

По информации источника, саудовский клуб вступил в серьёзные переговоры с игроком по поводу его трансфера. Отмечается, что Клуб из Саудовской Аравии предлагает 70 миллионов евро "мерсисайдцам". Самому игроку готовы заплатить 180 миллионов евро за два сезона.

Источник, близкий к 31-летнему египтянину, подтвердил изданию факт переговоров.

В то же время агент футболиста Рами Аббас исключил возможность ухода его клиента из английского клуба.

"Если бы мы рассматривали возможность ухода из "Ливерпуля" в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом", - написал Рамми Аббас в своем Twitter.

Салах выступает за "Ливерпуль" с июля 2017 года. В прошлом сезоне форвард провел 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2025-го.