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Салах получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Англия
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"Аль-Иттихад" заинтересован в подписании форварда

Салах получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в "Аль-Иттихад", сообщает Arriyadiyah.

По информации источника, саудовский клуб вступил в серьёзные переговоры с игроком по поводу его трансфера. Отмечается, что Клуб из Саудовской Аравии предлагает 70 миллионов евро "мерсисайдцам". Самому игроку готовы заплатить 180 миллионов евро за два сезона.

Источник, близкий к 31-летнему египтянину, подтвердил изданию факт переговоров.

В то же время агент футболиста Рами Аббас исключил возможность ухода его клиента из английского клуба.

"Если бы мы рассматривали возможность ухода из "Ливерпуля" в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом", - написал Рамми Аббас в своем Twitter.

Салах выступает за "Ливерпуль" с июля 2017 года. В прошлом сезоне форвард провел 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2025-го.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
arriyadiyah

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