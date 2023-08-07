Тоттенхэм отказал Баварии на предложение в 100+ млн евро по Кейну

"Тоттенхэм" отклонил предложение "Баварии" по Харри Кейну на более чем 100 миллионов евро с учетом бонусов. "Шпоры" хотят получить на 25 миллионов евро больше за своего капитана.

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Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает через год. Уже зимой "Бавария" сможет официально вести переговоры с футболистом о трансфере в качестве свободного агента, если он не продлит соглашение. Считается, что Кейн не против перехода в "Баварию", но сам трансфер форсировать не будет.

В прошлом сезоне Харри провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.