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Тоттенхэм отказал Баварии на предложение в 100+ млн евро по Кейну

Англия
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Покер в матче с "Шахтером" решил исход переговоров

Тоттенхэм отказал Баварии на предложение в 100+ млн евро по Кейну

Фото: twitter.com

Новина українською

"Тоттенхэм" отклонил предложение "Баварии" по Харри Кейну на более чем 100 миллионов евро с учетом бонусов. "Шпоры" хотят получить на 25 миллионов евро больше за своего капитана.

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Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает через год. Уже зимой "Бавария" сможет официально вести переговоры с футболистом о трансфере в качестве свободного агента, если он не продлит соглашение. Считается, что Кейн не против перехода в "Баварию", но сам трансфер форсировать не будет.

В прошлом сезоне Харри провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2023 в 17:56
оставьте лошадь в стойле!))
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