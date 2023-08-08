Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы - ФОТО

"Ненавидели. Обожали. Но никогда не игнорировали" – с таким лозунгом красные дьяволы презентовали третий комплект формы на сезон 2023/24.

В презентации приняла участие тройка атакующих игроков Манчестера и главные надежды болельщиков: Фернандес, Гарначчо и Решфорд.

Форма от Адидас выполнена в довольно сдержанном дизайне, она лаконичного белого цвета с эффектами царапин. Воротник, герб и спонсоры выполнены в красном цвете.