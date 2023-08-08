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Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы - ФОТО

Англия
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Ненавидели. Обожали. Но никогда не игнорировали (с)

Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы - ФОТО

Фото - МЮ / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ненавидели. Обожали. Но никогда не игнорировали" – с таким лозунгом красные дьяволы презентовали третий комплект формы на сезон 2023/24.

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В презентации приняла участие тройка атакующих игроков Манчестера и главные надежды болельщиков: Фернандес, Гарначчо и Решфорд.

Форма от Адидас выполнена в довольно сдержанном дизайне, она лаконичного белого цвета с эффектами царапин. Воротник, герб и спонсоры выполнены в красном цвете.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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