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Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы - ФОТО
Ненавидели. Обожали. Но никогда не игнорировали (с)
Фото - МЮ / автор невідомий
"Ненавидели. Обожали. Но никогда не игнорировали" – с таким лозунгом красные дьяволы презентовали третий комплект формы на сезон 2023/24.
В презентации приняла участие тройка атакующих игроков Манчестера и главные надежды болельщиков: Фернандес, Гарначчо и Решфорд.
Hated. Adored. Never ignored.— Manchester United (@ManUtd) August 8, 2023
Just dropped: United's 2023/24 third shirt.#MUFC || @adidasFootball
Форма от Адидас выполнена в довольно сдержанном дизайне, она лаконичного белого цвета с эффектами царапин. Воротник, герб и спонсоры выполнены в красном цвете.
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