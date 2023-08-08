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Мудрик – новая десятка Челси. Также известно, кто у синих будет выступать под номерами Лэмпарда и Терри
8-й и 26-й соответственно
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Челси" сообщила, что в клубе утвердили новые номера футболистов на сезон-2023/24. Кристофер Нкунку стал первым новичком на "Стэмфорд Бридж" этим летом, французский легионер взял футболку с номером 18.
Нападающий Николя Джексон, который присоединился к команде из "Вильярреала", будет носить 15-й номер, под которым Михаил Мудрик играл в прошлой кампании, в то время как сам украинец взял себе "десятку" на спину. Ранее под ней в разные периоды бегали Кристиан Пулишич, Эден Азар, Виллиан, Хуан Мата, Джо Коул.
Энцо Фернандес, который присоединился к "Челси" только зимой, будет носить футболку под номером 8 (ранее принадлежал Фрэнку Лэмпарду). Рахим Стерлинг выбрал 7-й номер, Нонни Мадуэке – 11-й. Воспитанник клуба Леви Колвилл, который на прошлой неделе подписал новый шестилетний контракт с "синими", получил футболку с 26-м номером, под которым ранее играл легендарный Джон Терри.
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