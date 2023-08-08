  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм потратил 40 миллионов евро на защитника Вольфсбурга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм потратил 40 миллионов евро на защитника Вольфсбурга

Англия
(1 голосов)

Новый Вирджил Ван Дейк?

Тоттенхэм потратил 40 миллионов евро на защитника Вольфсбурга

фото - ФК Тоттенгем

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о подписании центрального защитника Мики ван де Вена из "Вольфсбурга".

По информации СМИ, шпоры заплатили за 22-летнего нидерландца 40 миллионов евро, еще 10 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов. Игрок подписал с клубом шестилетний контракт.

Ван де Вен – воспитанник нидерландского "Волендама", за "Вольфсбург" выступал с 2021 года, успел сыграть за немецкую команду 41 матч (1 гол и 2 ассиста).

Мики был капитаном молодежной сборной Нидерландов, выступавшей на последнем Евро U-21, правда, оранье не вышли из группы, трижды сыграв вничью.

Ван де Вен стал третьим игроком, за которого этим летом "Тоттенхэм" заплатил 40 или более миллионов. Ранее шпоры купили Мэддисона из "Лестера" за 46 млн и Педро Порро из "Спортинга" за 40 млн. Кроме того, за 20 млн в Лондон переехал голкипер "Эмполи" Викарио.

Читайте такжеТоттенхэм отказал Баварии на предложение в 100+ млн евро по Кейну
По теме
yellow-arrow
Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
yellow-arrow
Челси сделал официальное заявление касательно травмы Нкунку – новичок синих уже перенес операцию
yellow-arrow
Мудрик – новая десятка Челси. Также известно, кто у синих будет выступать под номерами Лэмпарда и Терри
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вольфсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде