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Тоттенхэм потратил 40 миллионов евро на защитника Вольфсбурга
Новый Вирджил Ван Дейк?
фото - ФК Тоттенгем
Лондонский "Тоттенхэм" объявил о подписании центрального защитника Мики ван де Вена из "Вольфсбурга".
По информации СМИ, шпоры заплатили за 22-летнего нидерландца 40 миллионов евро, еще 10 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов. Игрок подписал с клубом шестилетний контракт.
Ван де Вен – воспитанник нидерландского "Волендама", за "Вольфсбург" выступал с 2021 года, успел сыграть за немецкую команду 41 матч (1 гол и 2 ассиста).
Мики был капитаном молодежной сборной Нидерландов, выступавшей на последнем Евро U-21, правда, оранье не вышли из группы, трижды сыграв вничью.
Ван де Вен стал третьим игроком, за которого этим летом "Тоттенхэм" заплатил 40 или более миллионов. Ранее шпоры купили Мэддисона из "Лестера" за 46 млн и Педро Порро из "Спортинга" за 40 млн. Кроме того, за 20 млн в Лондон переехал голкипер "Эмполи" Викарио.
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