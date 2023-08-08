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Челси сделал официальное заявление касательно травмы Нкунку – новичок синих уже перенес операцию

Англия
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Челси сделал официальное заявление касательно травмы Нкунку – новичок синих уже перенес операцию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футбольный клуб "Челси" сегодня, 8 августа, опубликовал следующее заявление по поводу травмы атакующего хавбека команды Кристофера Нкунку:

"Нкунку получил травму колена, которая выведет его из строя на длительный срок. 25-летний игрок уже перенес операцию и теперь начнет программу реабилитации в медицинском центре "Челси".

По информации многих британских авторитетных журналистов, Нкунку пропустит приблизительно три месяца. Травму Кристофер получил в товарищеском поединке против "Боруссии Д". Напомним, уже 13 августа "Челси" сыграет в 1-м туре АПЛ против "Ливерпуля".

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В статье: Челси (Лондон) Кристофер Нкунку
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Источник:
chelseafc.com

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