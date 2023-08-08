Баварии придется напрячься с трансферами: Уокер отказался от перехода в немецкий клуб

Кайл Уокер похоже останется в "Манчестер Сити", несмотря на договоренность о переходе в "Баварию". "Горожане" предложили продлить англичанину контракт на условиях лучше, чем предложение "мюнхенцев".

"Манчестер Сити" и "Бавария" не успели договориться о компенсации за трансфер защитника, как сам Уокер успел передумать. Защитник пообщался с тренером "горожан" Пепом Гвардиолой и изменил свое решение.

Сейчас игрок думает, стоит ли ему принимать новое предложение контракта от "Сити". Первое защитник отверг.