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Баварии придется напрячься с трансферами: Уокер отказался от перехода в немецкий клуб

Англия
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Гвардиола убедил

Баварии придется напрячься с трансферами: Уокер отказался от перехода в немецкий клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кайл Уокер похоже останется в "Манчестер Сити", несмотря на договоренность о переходе в "Баварию". "Горожане" предложили продлить англичанину контракт на условиях лучше, чем предложение "мюнхенцев".

"Манчестер Сити" и "Бавария" не успели договориться о компенсации за трансфер защитника, как сам Уокер успел передумать. Защитник пообщался с тренером "горожан" Пепом Гвардиолой и изменил свое решение.

Сейчас игрок думает, стоит ли ему принимать новое предложение контракта от "Сити". Первое защитник отверг.

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В статье: Кайл Уокер Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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Источник:
theathletic.com

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