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Страховка на случай ухода Кейна? Тоттенхэм подписал 19-летнего нападающего аргентинского Росарио
15 миллионов евро + бонусы
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Тоттенхэм" объявил о подписании нападающего "Росарио" Алехо Велиза. Стороны подписали контракт до лета 2028-го.
Сообщается, что за 19-летнего аргентинца отдали 15 миллионов евро чистыми. Сверху также прописана сумма в виде бонусов.
Алехо является воспитанников "Росарио".
Нападающий провел 62 матча на взрослом уровне в которых отличился 19 раз. Аргентинец также отдал 2 результативных передачи.
Напомним, что капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн может уйти в "Баварию" этим летом. "Шпоры" отвергли последнее предложение "мюнхенцев" на более чем 100 миллионов евро.
Christmas has come early!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023
Veliz Navidad ???? pic.twitter.com/A30BO4W2Ml
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