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Страховка на случай ухода Кейна? Тоттенхэм подписал 19-летнего нападающего аргентинского Росарио

Англия
(1 голосов)

15 миллионов евро + бонусы

Страховка на случай ухода Кейна? Тоттенхэм подписал 19-летнего нападающего аргентинского Росарио

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Тоттенхэм" объявил о подписании нападающего "Росарио" Алехо Велиза. Стороны подписали контракт до лета 2028-го.

Сообщается, что за 19-летнего аргентинца отдали 15 миллионов евро чистыми. Сверху также прописана сумма в виде бонусов.

Алехо является воспитанников "Росарио".

Нападающий провел 62 матча на взрослом уровне в которых отличился 19 раз. Аргентинец также отдал 2 результативных передачи.

Напомним, что капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн может уйти в "Баварию" этим летом. "Шпоры" отвергли последнее предложение "мюнхенцев" на более чем 100 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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