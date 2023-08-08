Страховка на случай ухода Кейна? Тоттенхэм подписал 19-летнего нападающего аргентинского Росарио

"Тоттенхэм" объявил о подписании нападающего "Росарио" Алехо Велиза. Стороны подписали контракт до лета 2028-го.

Сообщается, что за 19-летнего аргентинца отдали 15 миллионов евро чистыми. Сверху также прописана сумма в виде бонусов.

Алехо является воспитанников "Росарио".

Нападающий провел 62 матча на взрослом уровне в которых отличился 19 раз. Аргентинец также отдал 2 результативных передачи.

Напомним, что капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн может уйти в "Баварию" этим летом. "Шпоры" отвергли последнее предложение "мюнхенцев" на более чем 100 миллионов евро.