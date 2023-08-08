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Арсенал согласовал переход голкипера Брентфорда. За него заплатят 30 миллионов фунтов

Англия
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А куда Рамсдейла?

Арсенал согласовал переход голкипера Брентфорда. За него заплатят 30 миллионов фунтов

Фото: twitter.com/BrentfordFC

Новина українською

"Арсенал" догвоорился о переходе с голкипером "Брентфорда" Давидом Райей. "Гуннеры" заплатят за вратаря около 30 миллионов фунтов.

Райа подпишет контракт до лета 2028-го. Игрок пройдет медосмотр в конце недели.

Стоит отметить, что два года назад "Арсенал" подписал Аарона Рамсдейла за примерно ту же сумму. Куда клуб денет англичанина, который провел отличный сезон – не ясно.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд Давид Райя
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