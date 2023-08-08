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Арсенал согласовал переход голкипера Брентфорда. За него заплатят 30 миллионов фунтов
А куда Рамсдейла?
Фото: twitter.com/BrentfordFC
"Арсенал" догвоорился о переходе с голкипером "Брентфорда" Давидом Райей. "Гуннеры" заплатят за вратаря около 30 миллионов фунтов.
Райа подпишет контракт до лета 2028-го. Игрок пройдет медосмотр в конце недели.
Стоит отметить, что два года назад "Арсенал" подписал Аарона Рамсдейла за примерно ту же сумму. Куда клуб денет англичанина, который провел отличный сезон – не ясно.
Total package of David Raya deal will be close to £30m total package fee, being clarified in the next hours ????????⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023
Raya will sign contract until June 2028 at Arsenal, medical later this week.
Brentford make huge profit, they signed Raya for £2.7m from Blackburn in 2019. pic.twitter.com/EBbQ2BnGez
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