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70-миллионный новичок МЮ пропустит первые матчи команды в АПЛ из-за травмы

Англия
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У нападающего болит спина

70-миллионный новичок МЮ пропустит первые матчи команды в АПЛ из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Расмус Хейлунд пропустит первые матчи "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2023/24. У датского форварда травма спины, от которой он продолжает лечиться.

Хейлунд точно не примет участие в матчах против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" 14-го и 19-го августа соответственно.

Отмечается, что повреждение обнаружилось во время медосмотра при переходе из "Аталанты". Во время подобного стрессового перелома спины Маркус Рашфорд пропустил целых два месяца в ковидный сезон-2019/2020. Считается, что у Хейлунда травма легче и он сможет помочь клубу уже скоро.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заплатил "Аталанте" за Хейлунда 72 миллиона фунтов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
dailymail.co.uk

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