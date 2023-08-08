70-миллионный новичок МЮ пропустит первые матчи команды в АПЛ из-за травмы

Расмус Хейлунд пропустит первые матчи "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2023/24. У датского форварда травма спины, от которой он продолжает лечиться.

Хейлунд точно не примет участие в матчах против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" 14-го и 19-го августа соответственно.

Отмечается, что повреждение обнаружилось во время медосмотра при переходе из "Аталанты". Во время подобного стрессового перелома спины Маркус Рашфорд пропустил целых два месяца в ковидный сезон-2019/2020. Считается, что у Хейлунда травма легче и он сможет помочь клубу уже скоро.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заплатил "Аталанте" за Хейлунда 72 миллиона фунтов.