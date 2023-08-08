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Тоттенхэм снова без трофея. Барселона обыграла шпор и выиграла Кубок Гампера

Англия
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(1 голосов)

Это был первый матч сине-гранатовых на Олимпийском стадионе на фоне реконструкции Камп Ноу

Тоттенхэм снова без трофея. Барселона обыграла шпор и выиграла Кубок Гампера

Фото: twitter.com/FCBarcelona/Автор - невідомий

Новина українською

"Барселона" смогла дожать "Тоттенхэм" на последних минутах в матче за Кубок Гампера (4:2). "Сине-гранатовые" сделали камбэк с 1:2 по итогам первого тайма.

Встреча началась с быстрого гола Роберта Левандовского, но уже на 36-й минуте впереди был "Тоттенхэм". Два гола за "шпор" забил центральный полузащитник Оливер Скипп.

Время "Барселоны" настало после 80-й минуты. Сначала Ферран Торрес сравнял счет, а на 90-й минуте Ансу Фати вывел “Барсу” вперед. Точку в матче поставил Абде Эззалзули.

“Тоттенхэм” провел матч полувторым составом. Отсутствовали в заявке Харри Кейн, Деян Кулушевски, Джеймс Маддисон и Кристиан Ромеро, а Дэвис, Эмерсон и Сон просидели весь матч в запасе.

Кубок Гампера – это товарищеский турнир, который проводится ежегодно с 1966 года. Перед стартом прошлого сезона "Барса" обыграла "Пумас" (6:0).

“Барселона” – “Тоттенхэм” 4:2

Голы: Левандовский 3, Торрес 81, Фати 90+1, Эззалзули 90+3 – Скипп 24, Скипп 36

“Барселона”: Тер Штеген (Пенья 61) – Кунде, Гарсия (Ямал 80), Араухо (Роберто 32), Бальде (Алонсо 61) – Гави (Фати 61), Ромеу (Лопес 80), де Йонг – Педри (Гюндоган 61) – Рафинья (Эззалзули 61), Левандовский (Торрес 61)

“Тоттенхэм”: Викарио – Регилон, Санчес, Дайер, Порро – Биссума (Сарр 88), Скипп (Дивайн 72) – Перишич (Спенс 72), Ло Чельсо, Соломон – Ришарлисон (Скарлетт 76)

Предупреждение: Биссума 26

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Кубок Гампера
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
09.08.2023 в 00:38
Первый и последний трофей шлемазлов в этом сезоне.
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gulfstream
09.08.2023 в 00:08
У Тоттенгем не приймали участь основні гравці такі як Kane, Son, Maddison, Kalusevski і Hojbjerg сьогодні, але захист в них як завжди ***). Не по темі, але була нещодавно якась новина, що Тоттенгем ніби прийняли пропозицію продати Санчеза в спартак масква за 12 млн, а потім такі грають благодійний матч з Шахтарем. Певно, що нема зв‘язку між цими двома подіям, але це дивно)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
08.08.2023 в 23:48
В первый раз смотрел кубок Гампера, и так удачно. ) По игре. Полтора тайма сопли жевали, нудятина полнейшая, гыдко было смотреть. Вышла молодёжь и за 15 минут всё порешала. А вы говорите, дембеле, дембеле... А Торрес ж0пу рвёт, из кожи вон лезет..)))
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Сусід Алграба
08.08.2023 в 23:16
Дуже потужну гру продемонстрував чемпіон Іспанії Барселона. Схоже цього сезону нашому Реалу знову реальний п****ц. Якщо Перес не підкине суддям, то нам і в четвірку не потрапити. Із заслуженою перемогою вас борсучки!! Привіт від Алграбу!! Прокинувся таки.
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+2
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Spokoyno (Київ)
08.08.2023 в 23:12
Ти диви знову Фаті та Торрес забили... Може нарешті зрозуміли, що тепер за Робертом доведеться гнатися лише втрьох
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