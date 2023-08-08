Тоттенхэм снова без трофея. Барселона обыграла шпор и выиграла Кубок Гампера

"Барселона" смогла дожать "Тоттенхэм" на последних минутах в матче за Кубок Гампера (4:2). "Сине-гранатовые" сделали камбэк с 1:2 по итогам первого тайма.

Встреча началась с быстрого гола Роберта Левандовского, но уже на 36-й минуте впереди был "Тоттенхэм". Два гола за "шпор" забил центральный полузащитник Оливер Скипп.

Время "Барселоны" настало после 80-й минуты. Сначала Ферран Торрес сравнял счет, а на 90-й минуте Ансу Фати вывел “Барсу” вперед. Точку в матче поставил Абде Эззалзули.

“Тоттенхэм” провел матч полувторым составом. Отсутствовали в заявке Харри Кейн, Деян Кулушевски, Джеймс Маддисон и Кристиан Ромеро, а Дэвис, Эмерсон и Сон просидели весь матч в запасе.

Кубок Гампера – это товарищеский турнир, который проводится ежегодно с 1966 года. Перед стартом прошлого сезона "Барса" обыграла "Пумас" (6:0).

“Барселона” – “Тоттенхэм” 4:2

Голы: Левандовский 3, Торрес 81, Фати 90+1, Эззалзули 90+3 – Скипп 24, Скипп 36

“Барселона”: Тер Штеген (Пенья 61) – Кунде, Гарсия (Ямал 80), Араухо (Роберто 32), Бальде (Алонсо 61) – Гави (Фати 61), Ромеу (Лопес 80), де Йонг – Педри (Гюндоган 61) – Рафинья (Эззалзули 61), Левандовский (Торрес 61)

“Тоттенхэм”: Викарио – Регилон, Санчес, Дайер, Порро – Биссума (Сарр 88), Скипп (Дивайн 72) – Перишич (Спенс 72), Ло Чельсо, Соломон – Ришарлисон (Скарлетт 76)

Предупреждение: Биссума 26