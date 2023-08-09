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Первая тренерская отставка в сезоне. Лопетеги покинул Вулверхэмптон
За шесть дней до матча первого тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хулен Лопетеги и “Вулверхэмптон” решили разорвать контракт по взаимному согласию сторон. Испанский тренер проработал в АПЛ девять месяцев.
Ожидается, что новым тренером “Вулвз” будет назначен 40-летний Гари О’Нил, который в прошлом сезоне работал в “Борнмуте”.
Вместе с Лопетеги клуб покинут и шесть его помощников. 56-летний специалист принял решение расстаться с “Вулверхэмптоном” еще в конце июля, но согласился поработать во главе команды пока происходил поиск его сменщика.
The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach.— Wolves (@Wolves) August 8, 2023
Уход Лопетеги связан с финансовыми проблемами “Вулвз”. Клуб из Уэст-Мидлендс находится на грани нарушений правил финансового фэйр-плей английского Премьер-лиги, и вынужден продавать футболистов, чтобы уравновесить свои доходы с расходами. Клуб уже заработал 77.5 млн фунтов на продажах Рубена Невеша, Натан Колиннза и Конора Коуди, а в качестве свободных агентов покинули “Молинью” Жоау Моутиньо, Адама Траоре и Диего Коста. Лопетеги несколько раз выражал в прессе свою обеспокоенность готовностью команды к новому сезону.
Лопетеги принял “Вулверхэмптон” в ноябре прошлого года. Команда находилась на последнем месте в чемпионате с десятью очками. Под руководством Лопетеги “вулвз” набрали 31 очко (девять побед в 23 турах) и закончили сезон на тринадцатом месте.
Свой первый матч нового сезона под руководством Гари О’Нила “Вулверхэмптон” проведет в понедельник против “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд”.
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