Первая тренерская отставка в сезоне. Лопетеги покинул Вулверхэмптон

Хулен Лопетеги и “Вулверхэмптон” решили разорвать контракт по взаимному согласию сторон. Испанский тренер проработал в АПЛ девять месяцев.

Ожидается, что новым тренером “Вулвз” будет назначен 40-летний Гари О’Нил, который в прошлом сезоне работал в “Борнмуте”.

Вместе с Лопетеги клуб покинут и шесть его помощников. 56-летний специалист принял решение расстаться с “Вулверхэмптоном” еще в конце июля, но согласился поработать во главе команды пока происходил поиск его сменщика.

