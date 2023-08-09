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Первая тренерская отставка в сезоне. Лопетеги покинул Вулверхэмптон

Англия
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За шесть дней до матча первого тура

Первая тренерская отставка в сезоне. Лопетеги покинул Вулверхэмптон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хулен Лопетеги и “Вулверхэмптон” решили разорвать контракт по взаимному согласию сторон. Испанский тренер проработал в АПЛ девять месяцев.

Ожидается, что новым тренером “Вулвз” будет назначен 40-летний Гари О’Нил, который в прошлом сезоне работал в “Борнмуте”.

Вместе с Лопетеги клуб покинут и шесть его помощников. 56-летний специалист принял решение расстаться с “Вулверхэмптоном” еще в конце июля, но согласился поработать во главе команды пока происходил поиск его сменщика.

Уход Лопетеги связан с финансовыми проблемами “Вулвз”. Клуб из Уэст-Мидлендс находится на грани нарушений правил финансового фэйр-плей английского Премьер-лиги, и вынужден продавать футболистов, чтобы уравновесить свои доходы с расходами. Клуб уже заработал 77.5 млн фунтов на продажах Рубена Невеша, Натан Колиннза и Конора Коуди, а в качестве свободных агентов покинули “Молинью” Жоау Моутиньо, Адама Траоре и Диего Коста. Лопетеги несколько раз выражал в прессе свою обеспокоенность готовностью команды к новому сезону.

Лопетеги принял “Вулверхэмптон” в ноябре прошлого года. Команда находилась на последнем месте в чемпионате с десятью очками. Под руководством Лопетеги “вулвз” набрали 31 очко (девять побед в 23 турах) и закончили сезон на тринадцатом месте.

Свой первый матч нового сезона под руководством Гари О’Нила “Вулверхэмптон” проведет в понедельник против “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд”.

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ
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