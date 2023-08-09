Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон определился с претендентом на должность тренера
Накануне клуб покинул Хулен Лопетеги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" начал поиски нового главного тренера после вчерашнего увольнения Хулена Лопетеги. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Возможным новым наставником "волков" может стать Гари О'Нил. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно данным журналиста, клуб надеется достичь соглашения уже сегодня.
Ранее О'Нил тренировал "Борнтмут". В минувшем сезоне 40-летний англичанин успешно удержал команду в АПЛ, заняв 15-е место.
"Вулвз" начнет новый сезон матчем против "Манчестер Юнайтед". Поединок на Олд Траффорд состоится 14 августа.
Популярное сейчас
- Экс-хавбек Бенфики Кандауров: Трубина подписали в качестве второго номера
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Манчестер Сити предлагает 70 млн фунтов за лидера Вест Хэма
- Вингер Манчестер Сити грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Суперкубка Англии – украинец отреагировал
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО