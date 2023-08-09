  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон определился с претендентом на должность тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон определился с претендентом на должность тренера

Англия
(1 голосов)

Накануне клуб покинул Хулен Лопетеги

Вулверхэмптон определился с претендентом на должность тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" начал поиски нового главного тренера после вчерашнего увольнения Хулена Лопетеги. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Возможным новым наставником "волков" может стать Гари О'Нил. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно данным журналиста, клуб надеется достичь соглашения уже сегодня.

Ранее О'Нил тренировал "Борнтмут". В минувшем сезоне 40-летний англичанин успешно удержал команду в АПЛ, заняв 15-е место.

"Вулвз" начнет новый сезон матчем против "Манчестер Юнайтед". Поединок на Олд Траффорд состоится 14 августа.

По теме
yellow-arrow
60 млн за двоих. Вест Хэм подписывает Харри Магуайра и Джеймса Уорд-Прауза
yellow-arrow
Манчестер Сити предлагает 70 млн фунтов за лидера Вест Хэма
yellow-arrow
Бавария заинтересована в подписании голкипера Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Гари О'Нил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде