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Челси избрал капитаном воспитанника клубной академии

Англия
(1 голосов)

Новый капитан

Челси избрал капитаном воспитанника клубной академии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" определился с новым капитаном команды. Со следующего сезона капитанская повязка будет у воспитанника клубной академии и игрока сборной Англии - Рииса Джеймса.

Джеймс выступает на позиции правого защитника, как и предыдущий капитан лондонцев Сесар Аспиликуэта, летом перешедший в "Атлетико" Мадрид.

Риис в свои 23 года провел 98 матчей в АПЛ.

За сборную Англии дебютировал в 2020 году и принял участие в 16 поединках.

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В статье: Челси (Лондон)
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