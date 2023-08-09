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Челси избрал капитаном воспитанника клубной академии
Новый капитан
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" определился с новым капитаном команды. Со следующего сезона капитанская повязка будет у воспитанника клубной академии и игрока сборной Англии - Рииса Джеймса.
Джеймс выступает на позиции правого защитника, как и предыдущий капитан лондонцев Сесар Аспиликуэта, летом перешедший в "Атлетико" Мадрид.
Риис в свои 23 года провел 98 матчей в АПЛ.
За сборную Англии дебютировал в 2020 году и принял участие в 16 поединках.
Chelsea captain. ???? pic.twitter.com/tS7s8iX4aU— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2023
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