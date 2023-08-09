Челси избрал капитаном воспитанника клубной академии

"Челси" определился с новым капитаном команды. Со следующего сезона капитанская повязка будет у воспитанника клубной академии и игрока сборной Англии - Рииса Джеймса.

Джеймс выступает на позиции правого защитника, как и предыдущий капитан лондонцев Сесар Аспиликуэта, летом перешедший в "Атлетико" Мадрид.

Риис в свои 23 года провел 98 матчей в АПЛ.

За сборную Англии дебютировал в 2020 году и принял участие в 16 поединках.