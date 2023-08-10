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СМИ: Продолжаются переговоры по возможному обмену нападающими между Челси и Ювентусом
Стороны обсуждают детали обмена
Фото: twitter.com/juventusfc
В настоящее время переговоры между Челси и Ювентусом по обмену Лукаку на Влаховича продолжаются.
Оба клуба заинтересованы в обмене, однако не могут прийти к согласию по доплате за сербского нападающего.
Ювентус настаивает на сумме в 40 млн евро плюс Лукаку за Влаховича.
Челси пытается уменьшить сумму денежной компенсации, но ищет другие варианты усиления нападения на случай, если соглашение с Ювентусом не реализуется, сообщает Фабрицио Романо.
More on Dušan Vlahović. Chelsea have no intention to proceed with swap deal at Juventus conditions, as they keep asking for €40m plus Lukaku. ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023
That’s why the swap is currently in stand-by with Chelsea looking at different options.
Lukaku agreed three year deal with Juve. pic.twitter.com/WLPikn8q88
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