СМИ: Продолжаются переговоры по возможному обмену нападающими между Челси и Ювентусом

В настоящее время переговоры между Челси и Ювентусом по обмену Лукаку на Влаховича продолжаются.

Оба клуба заинтересованы в обмене, однако не могут прийти к согласию по доплате за сербского нападающего.

Ювентус настаивает на сумме в 40 млн евро плюс Лукаку за Влаховича.

Челси пытается уменьшить сумму денежной компенсации, но ищет другие варианты усиления нападения на случай, если соглашение с Ювентусом не реализуется, сообщает Фабрицио Романо.

More on Dušan Vlahović. Chelsea have no intention to proceed with swap deal at Juventus conditions, as they keep asking for €40m plus Lukaku. ????????????



That’s why the swap is currently in stand-by with Chelsea looking at different options.



Lukaku agreed three year deal with Juve. pic.twitter.com/WLPikn8q88