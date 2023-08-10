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СМИ: Продолжаются переговоры по возможному обмену нападающими между Челси и Ювентусом

Англия
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Стороны обсуждают детали обмена

СМИ: Продолжаются переговоры по возможному обмену нападающими между Челси и Ювентусом

Фото: twitter.com/juventusfc

UA-Футбол
Новина українською

В настоящее время переговоры между Челси и Ювентусом по обмену Лукаку на Влаховича продолжаются.

Оба клуба заинтересованы в обмене, однако не могут прийти к согласию по доплате за сербского нападающего.

Ювентус настаивает на сумме в 40 млн евро плюс Лукаку за Влаховича.

Челси пытается уменьшить сумму денежной компенсации, но ищет другие варианты усиления нападения на случай, если соглашение с Ювентусом не реализуется, сообщает Фабрицио Романо.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Душан Влахович
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