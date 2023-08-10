СМИ: Продолжаются переговоры по возможному обмену нападающими между Челси и Ювентусом

В настоящее время переговоры между Челси и Ювентусом по обмену Лукаку на Влаховича продолжаются.

Оба клуба заинтересованы в обмене, однако не могут прийти к согласию по доплате за сербского нападающего.

Ювентус настаивает на сумме в 40 млн евро плюс Лукаку за Влаховича.

Челси пытается уменьшить сумму денежной компенсации, но ищет другие варианты усиления нападения на случай, если соглашение с Ювентусом не реализуется, сообщает Фабрицио Романо.