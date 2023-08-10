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Бавария договорилась с Тоттенхэмом о подписании Гарри Кейна - СМИ

Англия
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Решение за Кейном

Бавария договорилась с Тоттенхэмом о подписании Гарри Кейна - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Тоттенхэм принял предложение Баварии в размере 110 млн. евро, сообщает авторитетное издание The Athletik.

Решение о переходе к мюнхенцам остается за Кейном.

Раньше СМИ сообщали о хороших отношениях Кейна с новым наставником лондонцев Анге Постекоглу и о возможности, что Кейн останется до конца контракта в Лондоне, если "Бавария" не проявит больше активности в подписании Гарри.

Сам 30-летний Кейн, контракт которого истекает с лондонцами в 2024 году, изъявил желание в начале сезона покинуть "Тоттенхэм" и попытаться побороться за трофеи в более именитом клубе.

Гарри Кейн является одним из лучших бомбардиров в истории АПЛ и капитаном сборной Англии, провел 320 матчей в АПЛ, забил 213 мячей и отдал 50 ассистов.

В составе сборной он забил 58 голов в 84 поединках.

Напомним, что "Бавария" после трансфера Левандовского в "Барселону" находилась в поисках забивного нападающего на позицию поляка, из-за чего едва не потеряла чемпионство в прошлом сезоне.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Источник:
theathletic.com

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