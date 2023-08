Sky Sports: Кейн скорее всего выберет остаться в Тоттенхэме

Харри Кейн скорее всего выберет остаться в "Тоттенхэме", сообщает Sky Sports. "Шпоры" принял предложение "Баварии" ранее.

Несмотря на то, что клубы все таки договорились о сумме трансфера и, казалось бы, самое сложное уже позади, игрок скорее всего предпочтет остаться в Англии и не уходить из "Тоттенхэма" этим летом. "Бавария" была уверена, что Кейн захочет перйти.

По контракту у Кейна остался год и клуб уже испробовал все возможности, чтобы продлить соглашение, но этого пока так и не произошло.

BREAKING ????: Sky Sports News has been told it's increasingly likely Harry Kane will STAY at Tottenham ⚪pic.twitter.com/khIzLiAIzZ