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Sky Sports: Кейн скорее всего выберет остаться в Тоттенхэме

Англия
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Ранее клубы договорились о трансфере

Sky Sports: Кейн скорее всего выберет остаться в Тоттенхэме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Харри Кейн скорее всего выберет остаться в "Тоттенхэме", сообщает Sky Sports. "Шпоры" принял предложение "Баварии" ранее.

Несмотря на то, что клубы все таки договорились о сумме трансфера и, казалось бы, самое сложное уже позади, игрок скорее всего предпочтет остаться в Англии и не уходить из "Тоттенхэма" этим летом. "Бавария" была уверена, что Кейн захочет перйти.

По контракту у Кейна остался год и клуб уже испробовал все возможности, чтобы продлить соглашение, но этого пока так и не произошло.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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