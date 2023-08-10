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Гвардиола о требле: Такое бывает раз в жизни. Сделать то же самое будет невозможно

Англия
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Второй требл в карьере Гвардиолы повторить точно невозможно

Гвардиола о требле: Такое бывает раз в жизни. Сделать то же самое будет невозможно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о том, реально ли повторить требл, который его команда завоевала в минувшем сезоне. Он считает, что этого сделать невозможно.

"Такое бывает раз в жизни. Сделать то, что мы сделали в прошлом сезоне, будет невозможно.

В прошлом сезоне мы поднялись на самую высокую гору, но в последние два дня спустились с нее и теперь начинаем снова. У всех одно и то же намерение, и у нас будет много трудностей на пути к вершине горы. Наш футбол, наш уровень, наш менталитет будут определять, каким будет сезон", – сказал главный тренер "горожан".

Напомним, что "Сити" обыграл в финале Лиги чемпионов миланский "Интер", в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед", а в АПЛ опередил второй "Арсенал".

Отметим, что это второй требл в карьере Гвардиолы. Ранее он завоевал его с "Барселоной" в 2009-м году.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
bbc.com

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