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Гвардиола о требле: Такое бывает раз в жизни. Сделать то же самое будет невозможно
Второй требл в карьере Гвардиолы повторить точно невозможно
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о том, реально ли повторить требл, который его команда завоевала в минувшем сезоне. Он считает, что этого сделать невозможно.
"Такое бывает раз в жизни. Сделать то, что мы сделали в прошлом сезоне, будет невозможно.
В прошлом сезоне мы поднялись на самую высокую гору, но в последние два дня спустились с нее и теперь начинаем снова. У всех одно и то же намерение, и у нас будет много трудностей на пути к вершине горы. Наш футбол, наш уровень, наш менталитет будут определять, каким будет сезон", – сказал главный тренер "горожан".
Напомним, что "Сити" обыграл в финале Лиги чемпионов миланский "Интер", в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед", а в АПЛ опередил второй "Арсенал".
Отметим, что это второй требл в карьере Гвардиолы. Ранее он завоевал его с "Барселоной" в 2009-м году.
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