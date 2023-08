Бавария все еще уверена, что трансфер Кейна состоится

"Бавария" все еще уверена в переходе Харри Кейна. Переговоры между сторонами все еще идут.

Считается, что есть проблема по части финансового обеспечения сделки. Загвоздка в переговорах может касаться выплат агентам Харри Кейна - его брату Чарли и отцу Пату.

Ранее Sky Sports заявили, что Кейн скорее всего останется в "Тоттенхэме", тогда как клубы договорились о сумме трансфера.

New negotations ongoing for the Transfer of Harry Kane! According to our information, there is still a financial problem to be clarified. It should also go to agents fees.Kane is managed by his brother Charlie and father Pat. Bayern are optimistic for the Transfer @BILD_Sport