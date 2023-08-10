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Бавария все еще уверена, что трансфер Кейна состоится
Санта-Барбара
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" все еще уверена в переходе Харри Кейна. Переговоры между сторонами все еще идут.
Считается, что есть проблема по части финансового обеспечения сделки. Загвоздка в переговорах может касаться выплат агентам Харри Кейна - его брату Чарли и отцу Пату.
Ранее Sky Sports заявили, что Кейн скорее всего останется в "Тоттенхэме", тогда как клубы договорились о сумме трансфера.
New negotations ongoing for the Transfer of Harry Kane! According to our information, there is still a financial problem to be clarified. It should also go to agents fees.Kane is managed by his brother Charlie and father Pat. Bayern are optimistic for the Transfer @BILD_Sport— Christian Falk (@cfbayern) August 10, 2023
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