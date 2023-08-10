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Ливерпуль показал третью форму и она фиолетовая – Фото

Англия
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Найк удивляет

Ливерпуль показал третью форму и она фиолетовая – Фото

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

"Ливерпуль" показал комплект третей формы на сезон-2023/24. Джерси выполнена в фиолетвом цвете.

Футболка также выполнена в переливающемся серебристом принте из узоров, которые напоминают форму "хаки".

Сообщается, что эту форму команда будет носить, выступая в Лиге Европы. На майке также будет эмблема LFC Foundation – благотоврительной организации "Ливерпуля".

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В статье: Ливерпуль
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