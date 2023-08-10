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Ливерпуль показал третью форму и она фиолетовая – Фото
Найк удивляет
Фото: liverpoolfc.com
"Ливерпуль" показал комплект третей формы на сезон-2023/24. Джерси выполнена в фиолетвом цвете.
Футболка также выполнена в переливающемся серебристом принте из узоров, которые напоминают форму "хаки".
Сообщается, что эту форму команда будет носить, выступая в Лиге Европы. На майке также будет эмблема LFC Foundation – благотоврительной организации "Ливерпуля".
Introducing our 2023/24 @nikefootball third kit ✨— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2023
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