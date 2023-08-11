110 млн фунтов за хавбека Брайтона. Ливерпуль обновит трансферный рекорд АПЛ

“Ливерпуль” достиг договоренности с “Брайтоном” по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо за 110 млн фунтов. Это новый рекорд чемпионата Англии.

“Брайтон” проводил аукцион по 21-летнему эквадорцу до прошлой ночи. “Ливерпуль” сделал наивысшее предложение. “Красные” обошли “Челси”, который предложил за Кайседо 100 млн фунтов, пишет The Athletic.

Кайседо и “Ливерпуль” еще не обсудили условия личного контракта, но ожидается, что это будет формальностью. Уже сегодня, в пятницу, игрок сборной Эквадор должен пройти медосмотр.

Предыдущим рекордом “Ливерпуля” был переход центрбека Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов. “Красные” остро нуждались в покупке опорного хавбека после ухода Фабиньо в “Аль-Иттихад”.

Кайседо станет третьим новичком “Ливерпуля” в среднюю линию. Ранее команда Юргена Клоппа подписала Алексиса Мак Аллистера (также у “Брайтона”) и Доминика Собослаи (“РБ Лейпциг”).

Кайседо может дебютировать за “Ливерпуль” уже в воскресенье, в матче первого тура АПЛ с “Челси”.