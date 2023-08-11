Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24

В новом сезоне украинские зрители смогут посмотреть более 2000 матчей европейского, и не только, футбола. Карусель начинает вращаться уже с пятницы поединками первых туров в чемпионатах Англии, Испании и Франции.

Отныне матчи украинской Премьер-лиги можно смотреть и на Megogo, и на Setanta Sports. Эти две платформы сохранили за собой права и на ведущие международные лиги и Кубки.

Megogo

Megogo будет продолжать транслировать матчи сборных, в частности национальной сборной Украины в рамках отбора к Чемпионату Европы-2024, а также клубный футбол. К обширной линейке национальных первенств и кубков Megogo добавил в свое портфолио и чемпионат Португалии, где продолжит свою карьеру Анатолий Трубин.

Полный список турниров, которые будет транслировать Megogo в ближайшем сезоне выглядит следующим образом:

Отбор к Чемпионату Европы-2024

Суперкубок УЕФА

Лига чемпионов

Лига Европы

Лига конференций

Чемпионат Италии

Чемпионат Испании

Чемпионат Франции

Чемпионат Португалии

Чемпионат Турции

Кубок Германии

Кубок Испании

Кубок Италии

Setanta Sports

Среди топ-5 лиг больше всего представлена украинскими игроками английская Премьер-лига, права на которую сохраняет Setanta Sports. Бывшая ирландская, а ныне грузинская компания будет транслировать полный "британский" пакет. Также Сетанта продолжит показывать матчи первой и второй немецкой Бундеслиги. Появилась на платформе и экзотическая новинка – чемпионат Саудовской Аравии. Матчи начинаются с 11 августа.

Перечень лиг и кубков, которые будет демонстрировать Setanta Sports

Чемпионат Англии

Чемпионшип

Кубок Англии

Кубок лиги

Чемпионат Германии

Немецкая Бундеслига 2

Чемпионат Саудовской Аравии

Sport 1

Канал Спорт 1 потерял права на чемпионат Португалию, но будет продолжать транслировать чемпионат Венгрии. Также в портфолио группы Sport есть чемпионат Австрии.