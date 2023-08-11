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Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
Гид по футбольным телетрансляциям в будущем сезоне
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В новом сезоне украинские зрители смогут посмотреть более 2000 матчей европейского, и не только, футбола. Карусель начинает вращаться уже с пятницы поединками первых туров в чемпионатах Англии, Испании и Франции.
Отныне матчи украинской Премьер-лиги можно смотреть и на Megogo, и на Setanta Sports. Эти две платформы сохранили за собой права и на ведущие международные лиги и Кубки.
Megogo
Megogo будет продолжать транслировать матчи сборных, в частности национальной сборной Украины в рамках отбора к Чемпионату Европы-2024, а также клубный футбол. К обширной линейке национальных первенств и кубков Megogo добавил в свое портфолио и чемпионат Португалии, где продолжит свою карьеру Анатолий Трубин.
Полный список турниров, которые будет транслировать Megogo в ближайшем сезоне выглядит следующим образом:
- Отбор к Чемпионату Европы-2024
- Суперкубок УЕФА
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Лига конференций
- Чемпионат Италии
- Чемпионат Испании
- Чемпионат Франции
- Чемпионат Португалии
- Чемпионат Турции
- Кубок Германии
- Кубок Испании
- Кубок Италии
Setanta Sports
Среди топ-5 лиг больше всего представлена украинскими игроками английская Премьер-лига, права на которую сохраняет Setanta Sports. Бывшая ирландская, а ныне грузинская компания будет транслировать полный "британский" пакет. Также Сетанта продолжит показывать матчи первой и второй немецкой Бундеслиги. Появилась на платформе и экзотическая новинка – чемпионат Саудовской Аравии. Матчи начинаются с 11 августа.
Перечень лиг и кубков, которые будет демонстрировать Setanta Sports
- Чемпионат Англии
- Чемпионшип
- Кубок Англии
- Кубок лиги
- Чемпионат Германии
- Немецкая Бундеслига 2
- Чемпионат Саудовской Аравии
Sport 1
Канал Спорт 1 потерял права на чемпионат Португалию, но будет продолжать транслировать чемпионат Венгрии. Также в портфолио группы Sport есть чемпионат Австрии.
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