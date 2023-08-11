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Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24

Англия
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Гид по футбольным телетрансляциям в будущем сезоне

Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В новом сезоне украинские зрители смогут посмотреть более 2000 матчей европейского, и не только, футбола. Карусель начинает вращаться уже с пятницы поединками первых туров в чемпионатах Англии, Испании и Франции.

Отныне матчи украинской Премьер-лиги можно смотреть и на Megogo, и на Setanta Sports. Эти две платформы сохранили за собой права и на ведущие международные лиги и Кубки.

Содержание

Megogo

Megogo будет продолжать транслировать матчи сборных, в частности национальной сборной Украины в рамках отбора к Чемпионату Европы-2024, а также клубный футбол. К обширной линейке национальных первенств и кубков Megogo добавил в свое портфолио и чемпионат Португалии, где продолжит свою карьеру Анатолий Трубин.

Полный список турниров, которые будет транслировать Megogo в ближайшем сезоне выглядит следующим образом:

  • Отбор к Чемпионату Европы-2024
  • Суперкубок УЕФА
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига конференций
  • Чемпионат Италии
  • Чемпионат Испании
  • Чемпионат Франции
  • Чемпионат Португалии
  • Чемпионат Турции
  • Кубок Германии
  • Кубок Испании
  • Кубок Италии

Setanta Sports

Среди топ-5 лиг больше всего представлена украинскими игроками английская Премьер-лига, права на которую сохраняет Setanta Sports. Бывшая ирландская, а ныне грузинская компания будет транслировать полный "британский" пакет. Также Сетанта продолжит показывать матчи первой и второй немецкой Бундеслиги. Появилась на платформе и экзотическая новинка – чемпионат Саудовской Аравии. Матчи начинаются с 11 августа.

Перечень лиг и кубков, которые будет демонстрировать Setanta Sports

  • Чемпионат Англии
  • Чемпионшип
  • Кубок Англии
  • Кубок лиги
  • Чемпионат Германии
  • Немецкая Бундеслига 2
  • Чемпионат Саудовской Аравии

Sport 1

Канал Спорт 1 потерял права на чемпионат Португалию, но будет продолжать транслировать чемпионат Венгрии. Также в портфолио группы Sport есть чемпионат Австрии.

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В статье: Бундеслига Серия А Примера Лига 1 АПЛ Ла Лига Примейра Где смотреть футбол
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