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СМИ:Кейн летит в Германию, чтобы пройти медосмотр в Баварии

Англия
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Теперь решение за Кейном

СМИ:Кейн летит в Германию, чтобы пройти медосмотр в Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Bild сообщает, что “Тоттенхэм” принял фиксированное предложение от “Баварии” в размере 100 млн. евро, плюс 20 млн. евро в качестве возможных бонусов.

Лондонцы предоставили разрешение Кейну проходить медосмотр для “Баварии”.

Ранее сообщалось, что у Кейна возникли сомнения на счет перехода к мюнхенцам из-за затяжных переговоров по трансферу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Гарри Кейн
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Источник:
sportbild.bild.de

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