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СМИ:Кейн летит в Германию, чтобы пройти медосмотр в Баварии
Теперь решение за Кейном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Bild сообщает, что “Тоттенхэм” принял фиксированное предложение от “Баварии” в размере 100 млн. евро, плюс 20 млн. евро в качестве возможных бонусов.
Лондонцы предоставили разрешение Кейну проходить медосмотр для “Баварии”.
Ранее сообщалось, что у Кейна возникли сомнения на счет перехода к мюнхенцам из-за затяжных переговоров по трансферу.
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Источник:sportbild.bild.de
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