СМИ:Кейн летит в Германию, чтобы пройти медосмотр в Баварии

Bild сообщает, что “Тоттенхэм” принял фиксированное предложение от “Баварии” в размере 100 млн. евро, плюс 20 млн. евро в качестве возможных бонусов.

Лондонцы предоставили разрешение Кейну проходить медосмотр для “Баварии”.

Ранее сообщалось, что у Кейна возникли сомнения на счет перехода к мюнхенцам из-за затяжных переговоров по трансферу.