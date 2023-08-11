Сегодня стартует Английская Премьер-лига

В пятницу, 11 августа, стартует 32-й розыгрыш Английской Премьер-лиги (напомним, что Чемпионат Англии трансформировался в АПЛ в 1992-м).

В первом матче "Манчестер Сити" начнет защиту чемпионского титула в матче с новичком высшего дивизиона "Бернли". Игра начнется в 22:00. Заметим, что горожане не отдают звание самого сильного клуба Англии уже три сезона подряд.

Все самые свежие новости АПЛ в режиме Live в Telegram UA-Football

Кроме "Бернли" АПЛ пополнили "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон Таун". По итогам прошедшего чемпионата в Чемпионшип вылетели "Саутгемптон", "Лидс Юнайтед" и "Лестер Сити".

Участие в турнире традиционно принимают 20 команд, что предусматривает 38 туров. Завершение сезона запланировано на 19 мая. Параллельно будут разыграны Кубок лиги и Кубок Англии.

В нынешнем сезоне в клубах АПЛ будут представлены пятеро украинцев – Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрик выступает в "Челси", Илья Забарный защищает цвета "Борнмута", Виталий Миколенко – игрок "Эвертона", а Егор Ярмолюк попытается закрепиться в "Брентфорде".

По версии Transfermarkt, АПЛ оценивается в 10,5 миллиарда евро, что делает ее самой дорогой лигой мира. В частности, за Сити выступает Эрлинг Голанд, который оценивается в 180 миллионов евро, что является самым высоким показателем в мире (на уровне с Килианом Мбаппе).

Где смотреть матчи АПЛ

В Украине официальным транслятором матчей Английской Премьер-лиги является телеканал Setanta Sports, который доступен во многих OTT-платформах. Также в подписках разных сервисов доступен телеканал Setanta Sports+. Однако на телеканалах Сетанты транслируются не все матчи лиги. Часть из них доступна непосредственно на ОТТ-платформе Setanta Sports (цена подписки – 109 грн в месяц).

За ходом поединков также можно следить с помощью текстовых трансляций в матч-центре UA-Футбол.