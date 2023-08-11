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Эвертон усилил линию атаки форвардом Спортинга
19-летний Шермити присоединился к ирискам за 12.5 млн евро
Фото: twitter.com/Everton/Автор - невідомий
“Эвертон” объявил о трансфере нападающего “Спортинга” Юссефа Шермити.
Как информирует The Athletic, 19-летний форвард сборной Португалии обошелся “ирискам” в 12.5 млн евро. Еще 2.5 млн евро “Эвертон” может заплатить в виде бонусов. Контракт подписан на четыре года.
✍️ | Youssef Chermiti has signed for Everton for an undisclosed fee, agreeing a four-year contract until the end of June 2027.— Everton (@Everton) August 11, 2023
Шермити стал третьим новичком “Эвертона” в межсезонье. Ранее “ириски” подписали экс-вингера “Вильярреала” Арно Данджума (аренда) и 38-летнего флангового универсала Эшли Янга (свободный агент).
Усиление позиции форварда была одним из приоритетов “ирисок” в межсезонье. В прошлом сезоне “Эвертон” забил в АПЛ всего 34 гола (второй с конца показатель в лиге), а его форварды Доминик Калверт-Льюин, Нил Мопе и Эллис Симмс на троих поразили ворота соперников всего четыре раза. Сможет ли Шермити, забивший в прошлом сезоне три гола за “Спортинг”, драматически изменить проблемы “Эвертона” с забитыми мячами, остается вопросом.
Шермити может дебютировать за “Эвертон” уже в ближайшую субботу в матче АПЛ с “Фулхэмом”.
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