Эвертон усилил линию атаки форвардом Спортинга

“Эвертон” объявил о трансфере нападающего “Спортинга” Юссефа Шермити.

Как информирует The Athletic, 19-летний форвард сборной Португалии обошелся “ирискам” в 12.5 млн евро. Еще 2.5 млн евро “Эвертон” может заплатить в виде бонусов. Контракт подписан на четыре года.

✍️ | Youssef Chermiti has signed for Everton for an undisclosed fee, agreeing a four-year contract until the end of June 2027. — Everton (@Everton) August 11, 2023

Шермити стал третьим новичком “Эвертона” в межсезонье. Ранее “ириски” подписали экс-вингера “Вильярреала” Арно Данджума (аренда) и 38-летнего флангового универсала Эшли Янга (свободный агент).

Усиление позиции форварда была одним из приоритетов “ирисок” в межсезонье. В прошлом сезоне “Эвертон” забил в АПЛ всего 34 гола (второй с конца показатель в лиге), а его форварды Доминик Калверт-Льюин, Нил Мопе и Эллис Симмс на троих поразили ворота соперников всего четыре раза. Сможет ли Шермити, забивший в прошлом сезоне три гола за “Спортинг”, драматически изменить проблемы “Эвертона” с забитыми мячами, остается вопросом.

Шермити может дебютировать за “Эвертон” уже в ближайшую субботу в матче АПЛ с “Фулхэмом”.