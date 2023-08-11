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Эвертон усилил линию атаки форвардом Спортинга

Англия
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19-летний Шермити присоединился к ирискам за 12.5 млн евро

Эвертон усилил линию атаки форвардом Спортинга

Фото: twitter.com/Everton/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

“Эвертон” объявил о трансфере нападающего “Спортинга” Юссефа Шермити.

Как информирует The Athletic, 19-летний форвард сборной Португалии обошелся “ирискам” в 12.5 млн евро. Еще 2.5 млн евро “Эвертон” может заплатить в виде бонусов. Контракт подписан на четыре года.

Шермити стал третьим новичком “Эвертона” в межсезонье. Ранее “ириски” подписали экс-вингера “Вильярреала” Арно Данджума (аренда) и 38-летнего флангового универсала Эшли Янга (свободный агент).

Усиление позиции форварда была одним из приоритетов “ирисок” в межсезонье. В прошлом сезоне “Эвертон” забил в АПЛ всего 34 гола (второй с конца показатель в лиге), а его форварды Доминик Калверт-Льюин, Нил Мопе и Эллис Симмс на троих поразили ворота соперников всего четыре раза. Сможет ли Шермити, забивший в прошлом сезоне три гола за “Спортинг”, драматически изменить проблемы “Эвертона” с забитыми мячами, остается вопросом.

Шермити может дебютировать за “Эвертон” уже в ближайшую субботу в матче АПЛ с “Фулхэмом”.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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