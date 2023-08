Эвертон усилил линию атаки форвардом Спортинга

“Эвертон” объявил о трансфере нападающего “Спортинга” Юссефа Шермити.

Как информирует The Athletic, 19-летний форвард сборной Португалии обошелся “ирискам” в 12.5 млн евро. Еще 2.5 млн евро “Эвертон” может заплатить в виде бонусов. Контракт подписан на четыре года.

✍️ | Youssef Chermiti has signed for Everton for an undisclosed fee, agreeing a four-year contract until the end of June 2027.