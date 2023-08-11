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Кайседо отказался переходить в Ливерпуль, так как дал слово Челси

Англия
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Трансфер игрока в стан "красных" может сорваться

Кайседо отказался переходить в Ливерпуль, так как дал слово Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо отказался от перехода в "Ливерпуль", сообщает инсайдер Фабрицио Романо,

По информации журналиста, 21-летний эквадорец хочет сдержать свое слово и присоединиться только к "Челси". Он еще в мае согласовал условия личного контракта с "синими".

Теперь "Челси" предстоит сделать еще одно предложение "Брайтону", чтобы оформить переход. Ранее "Ливерпуль" согласовал трансфер Кайседо за рекордные для АПЛ 110 миллионов фунтов, но без одобрения самого игрока сделка может не состояться.

В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча за "чаек", в которых отметился одним голом и одной результативной передачей

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Мойсес Кайседо
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Источник:
Fabrizio Romano

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