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Клопп оправдался за обещание уйти из футбола, если он купит игрока за 100 миллионов: Я был неправ

Англия
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"Ливерпуль" близок к трансферу за 100 миллионов евро

Клопп оправдался за обещание уйти из футбола, если он купит игрока за 100 миллионов: Я был неправ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" прокомментировал свою цитату 7-летней давности о трансферах за 100 милилонов евро. Тогда немец сказал, что уйдет из футбола, если заплатит за игрока более 100 миллионов евро.

Тогда на эти слова Клоппа подтолкнул трансфер Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за сумму близкую к 105 миллионам евро.

"Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Понял ли я, что был неправ? Да. Так бывает. Саудовская Аравия тут не помогает В конце концов, мы должны постараться собрать наилучшую возможную команду. Половине это понравится, а другой половине – нет. Но мы пытаемся собрать оптимальный для нас состав.

Мы не можем просто указать на футболистов и привезти их, нам предстоит проделать большую работу. Иногда одна дверь закрывается, а другая открывается. Если люди хотят вспомнить мои цитаты пятилетней давности, то нет проблем. Я понимаю, что был неправ", – сказал немец.

Журналисты спросили об этом, на фоне новостей о договоренности между "Ливерпулем" и "Брайтоном" о трансфере Кайседу за 110 миллионов евро. Тем не менее, журналисты пока могут не переживать за уход Клоппа из футбола: сообщалось, что Мойзес хочет переходить только в "Челси".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
goal.com

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