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Sky Sports: Кейн прилетел в Мюнхен, чтобы подписать контракт с Баварией
Трансфер почти готов
Фото: LondonWorld
Самолет Харри Кейна приземлился в Мюнхене для подписания контракта с "Баварией", сообщает Sky Sports. СМИ прикрепили видео из сервиса FlightRadar, в котором можно просматривать полеты.
Вылет Кейна якобы задержался из-за желания "Тоттенхэма" уточнить последние детали по сделке. Англичанину пришлось некоторое время подождать в аэропорту.
"Бавария" заплатит 110 миллионов евро за английского нападающего, "Тоттенхэм" принял предложение. Сообщалось, что Кейн будет получать больше всех, среди футболистов "Баварии".
Гарри Кейн является одним из лучших бомбардиров в истории АПЛ и капитаном сборной Англии, провел 320 матчей в АПЛ, забил 213 мячей и отдал 50 ассистов.
В составе сборной он забил 58 голов в 84 поединках.
Harry Kane has LANDED in Germany ????⏳pic.twitter.com/cNnwP10E3t— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 11, 2023
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