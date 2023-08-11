Sky Sports: Кейн прилетел в Мюнхен, чтобы подписать контракт с Баварией

Самолет Харри Кейна приземлился в Мюнхене для подписания контракта с "Баварией", сообщает Sky Sports. СМИ прикрепили видео из сервиса FlightRadar, в котором можно просматривать полеты.

Вылет Кейна якобы задержался из-за желания "Тоттенхэма" уточнить последние детали по сделке. Англичанину пришлось некоторое время подождать в аэропорту.

"Бавария" заплатит 110 миллионов евро за английского нападающего, "Тоттенхэм" принял предложение. Сообщалось, что Кейн будет получать больше всех, среди футболистов "Баварии".

Гарри Кейн является одним из лучших бомбардиров в истории АПЛ и капитаном сборной Англии, провел 320 матчей в АПЛ, забил 213 мячей и отдал 50 ассистов.

В составе сборной он забил 58 голов в 84 поединках.