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АПЛ. Бернли – Манчестер Сити 0:3. Холанд снова делает результат

Англия
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Вдвое меньше, чем в прошлый раз

АПЛ. Бернли – Манчестер Сити 0:3. Холанд снова делает результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, первый тур

"Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Бернли – Манчестер Сити 0:3

Голы: Холанд 4, 36, Родри 75

Бернли: Траффорд – Робертс, ОʼШи, Аль-Дахиль, Байер (Бэнсон 74) – Колеошо (Зарури 61), Берге (Браунхилл 90+1), Каллен, Виттинью – Амдуни (Брун-Ларсен 61), Фостер (Редмонд 90+2)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Макети 90+5), Аканджи, Аке (Ляпорт 80), Льюис (Гвардиол 80) – Де Брюйне (Ковачич 23), Родри – Силва, Альварес, Фоден – Холанд (Палмер 80)

Предупреждение: Хосеп Гвардиола 75 (за пределами поля)

Удаление: Зарури 90+4

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В статье: Манчестер Сити Родри Бернли Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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