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АПЛ. Бернли – Манчестер Сити 0:3. Холанд снова делает результат
Вдвое меньше, чем в прошлый раз
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
"Терф Мур" (Бернли)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Бернли – Манчестер Сити 0:3
Голы: Холанд 4, 36, Родри 75
Бернли: Траффорд – Робертс, ОʼШи, Аль-Дахиль, Байер (Бэнсон 74) – Колеошо (Зарури 61), Берге (Браунхилл 90+1), Каллен, Виттинью – Амдуни (Брун-Ларсен 61), Фостер (Редмонд 90+2)
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Макети 90+5), Аканджи, Аке (Ляпорт 80), Льюис (Гвардиол 80) – Де Брюйне (Ковачич 23), Родри – Силва, Альварес, Фоден – Холанд (Палмер 80)
Предупреждение: Хосеп Гвардиола 75 (за пределами поля)
Удаление: Зарури 90+4
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