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Челси - Ливерпуль: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Англия
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Челси - Ливерпуль: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

13 августа пройдет центральный матч стартового тура АПЛ 2023/24 – лондонский "Челси" нашего Михаила Мудрика на "Стемфорд Бридж" будет принимать "Ливерпуль".

Перед этим матчем мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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