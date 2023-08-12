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Челси - Ливерпуль: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
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фото - Getty Images
13 августа пройдет центральный матч стартового тура АПЛ 2023/24 – лондонский "Челси" нашего Михаила Мудрика на "Стемфорд Бридж" будет принимать "Ливерпуль".
Перед этим матчем мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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