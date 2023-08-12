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Почеттино: Мы очень упорно работаем, чтобы добавить больше игроков в наш состав
Тренер рассказал об усилиях лондонцев на трансферном рынке
Фото: Daniel Hambury for UNICEF UK and Soccer Aid Productions
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино отказался комментировать вероятность подписания полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона":
- Думаю, вы меня очень хорошо знаете – не говорю об игроках, которые не принадлежат нам. Проявляю таким образом уважение.
Что могу вам сказать – мы очень упорно работаем, чтобы попытаться добавить больше игроков в состав, качественных футболистов. На данный момент не собираюсь говорить об игроках, не принадлежащих нам. Надо проявлять уважение к другим клубам и футболистам.
- Есть ли зоны, которые вы хотели бы усилить?
– Да, но, думаю, это очевидно, разве нет? Когда вы смотрите на состав и сравниваете его с прошлым сезоном, заметно, что ушло слишком много полузащитников.
У нас есть разные варианты, мы упорно работаем, чтобы увидеть, что на самом деле может произойти, - сказал Почеттино.
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