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Почеттино: Мы очень упорно работаем, чтобы добавить больше игроков в наш состав

Англия
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Тренер рассказал об усилиях лондонцев на трансферном рынке

Почеттино: Мы очень упорно работаем, чтобы добавить больше игроков в наш состав

Фото: Daniel Hambury for UNICEF UK and Soccer Aid Productions

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Наставник "Челси" Маурисио Почеттино отказался комментировать вероятность подписания полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона":

- Думаю, вы меня очень хорошо знаете – не говорю об игроках, которые не принадлежат нам. Проявляю таким образом уважение.

Что могу вам сказать – мы очень упорно работаем, чтобы попытаться добавить больше игроков в состав, качественных футболистов. На данный момент не собираюсь говорить об игроках, не принадлежащих нам. Надо проявлять уважение к другим клубам и футболистам.

- Есть ли зоны, которые вы хотели бы усилить?

– Да, но, думаю, это очевидно, разве нет? Когда вы смотрите на состав и сравниваете его с прошлым сезоном, заметно, что ушло слишком много полузащитников.

У нас есть разные варианты, мы упорно работаем, чтобы увидеть, что на самом деле может произойти, - сказал Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
The Atlantic

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