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Арсенал - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Арсенал проводит первый матч на своем поле – первый тур АПЛ в прямом эфире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко успел восстановиться к матчу первого тура АПЛ. “Арсенал” примет на своем поле “Ноттингем Форест”. В прошлом сезоне “канониры” обыграли на своем поле недавнего новичка лиги со счетом 5:0.
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Чемпионат Англии, первый тур
12 августа 2023. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 14:30 “Ноттингем Форест”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Арсенал - Ноттінгем ФорестСмотреть трансляцию
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