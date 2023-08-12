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Арсенал - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Арсенал проводит первый матч на своем поле – первый тур АПЛ в прямом эфире

Арсенал - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Зинченко успел восстановиться к матчу первого тура АПЛ. “Арсенал” примет на своем поле “Ноттингем Форест”. В прошлом сезоне “канониры” обыграли на своем поле недавнего новичка лиги со счетом 5:0.

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Чемпионат Англии, первый тур

12 августа 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 14:30 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига телетрансляции Ноттингем Форест АПЛ Александр Зинченко
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