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Эвертон - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Начинается последний сезон Гудисон Парк в Премьер-лиге

Эвертон - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Эвертон” боролся за выживание в двух последних сезонах, и постарается избежать негативной траектории в новой кампании. В первом туре – не самый сложный соперник.

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Чемпионат Англии, первый тур

12 августа 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 17:00 “Фулхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) АПЛ Виталий Миколенко
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