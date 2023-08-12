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Эвертон - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Начинается последний сезон Гудисон Парк в Премьер-лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Эвертон” боролся за выживание в двух последних сезонах, и постарается избежать негативной траектории в новой кампании. В первом туре – не самый сложный соперник.
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Чемпионат Англии, первый тур
12 августа 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 17:00 “Фулхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Евертон - ФулгемСмотреть трансляцию
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