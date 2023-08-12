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Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Челси – Ливерпуль: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13 августа ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" принимает "Ливерпуль" уже в 1-м туре чемпионата Англии. Команда Маурисио Почеттино сыграет на "Стэмфорд Бридж" против грозного коллектива Юргена Клоппа. Матчи с таким статусом всегда были главным украшением Английской Премьер-лиги.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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