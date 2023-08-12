МЮ консультируется на счет возвращения Гринвуда в состав: к разговорам привлечена женская команда

"Манчестер Юнайтед" строит путь для возвращения Мейсона Гринвуда в команду. Об этом сообщает Daily Mail.

После консультаций “манкунианцы” хотят получить одобрение такого шага от женской команды, спонсоров клуба и групп болельщиков. В том числе ожидается решение футболисток команды, выступающих на женском Чемионате мира.

МЮ хотел объявить о возвращении Гринвуда еще раньше, но клуб поставил в приоритет одобрение от всех сторон, чем соблюдение определенных сроков. Присоединение Мейсона к команде отложено.

Ранее стало известно, что "манкунианцы" решили вернуть Гринвуда из-за соответствующего приговора о подозрении Мейсона в изнасиловании невесты. Футболист был оправдан.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в январе 2022 года.