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МЮ консультируется на счет возвращения Гринвуда в состав: к разговорам привлечена женская команда

Англия
(1 голосов)

Пытаются как можно лучше разрешить скандал

МЮ консультируется на счет возвращения Гринвуда в состав: к разговорам привлечена женская команда

Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" строит путь для возвращения Мейсона Гринвуда в команду. Об этом сообщает Daily Mail.

После консультаций “манкунианцы” хотят получить одобрение такого шага от женской команды, спонсоров клуба и групп болельщиков. В том числе ожидается решение футболисток команды, выступающих на женском Чемионате мира.

МЮ хотел объявить о возвращении Гринвуда еще раньше, но клуб поставил в приоритет одобрение от всех сторон, чем соблюдение определенных сроков. Присоединение Мейсона к команде отложено.

Ранее стало известно, что "манкунианцы" решили вернуть Гринвуда из-за соответствующего приговора о подозрении Мейсона в изнасиловании невесты. Футболист был оправдан.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в январе 2022 года.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
12.08.2023 в 12:24
Оклеветали парня. А теперь хотят вернуть. Я б на его месте подал бы в суд на АПЛ, МЮ .
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