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МЮ консультируется на счет возвращения Гринвуда в состав: к разговорам привлечена женская команда
Пытаются как можно лучше разрешить скандал
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
"Манчестер Юнайтед" строит путь для возвращения Мейсона Гринвуда в команду. Об этом сообщает Daily Mail.
После консультаций “манкунианцы” хотят получить одобрение такого шага от женской команды, спонсоров клуба и групп болельщиков. В том числе ожидается решение футболисток команды, выступающих на женском Чемионате мира.
МЮ хотел объявить о возвращении Гринвуда еще раньше, но клуб поставил в приоритет одобрение от всех сторон, чем соблюдение определенных сроков. Присоединение Мейсона к команде отложено.
Ранее стало известно, что "манкунианцы" решили вернуть Гринвуда из-за соответствующего приговора о подозрении Мейсона в изнасиловании невесты. Футболист был оправдан.
В последний раз Гринвуд выходил на поле в январе 2022 года.
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