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Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл Де Брюйне
Он получил повреждение в матче с "Бернли"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тернер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Бернли" (3:0) в 1-м туре АПЛ сообщил, что полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне получил повреждение.
"В Де Брюйне снова повреждение подколенного сухожилия. Не знаю, как долго он будет отсутствовать. Все будет зависеть от масштаба травмы, но Кевин пропустит несколько недель", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".
В матче против "Бернли" Де Брюйне сыграл стартовые 23 минуты, после чего не смог продолжить игру и был заменен на Матео Ковачича.
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