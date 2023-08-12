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Ньюкасл - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Четверная команда прошлого сезона против темной лошадки
Getty Images / Global Images Ukraine
“Ньюкасл” и “Астон Вилла” провели очень амбициозную летнюю трансферную кампанию, и в новом сезоне могут удивить еще больше.
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Чемпионат Англии, первый тур
12 августа 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 19:30 “Астон Вилла”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Ньюкасл - Астон ВіллаСмотреть трансляцию
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