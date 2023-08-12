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Ньюкасл - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Четверная команда прошлого сезона против темной лошадки

Ньюкасл - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

“Ньюкасл” и “Астон Вилла” провели очень амбициозную летнюю трансферную кампанию, и в новом сезоне могут удивить еще больше.

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Чемпионат Англии, первый тур

12 августа 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 19:30 “Астон Вилла”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Эдди Хау
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