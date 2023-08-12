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Леви рассказал об уходе Кейна из Тоттенхэма

Англия
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Функционер сожалеет о прощании с игроком

Леви рассказал об уходе Кейна из Тоттенхэма

Twitter The Spurs Express

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Президент "Тоттенхэма" Дениэл Леви высказался по поводу трансфера нападающего "шпор" Харри Кейна в "Баварию".

"Мы пытались предложить Кейну и его окружению разные варианты нового контракта, как краткосрочного, так и долгосрочного. Гарри ясно дал понять, что он хочет получить новый вызов и не будет подписывать новое соглашение этим летом. Поэтому мы неохотно согласились на его переход", - цитирует слова Леви инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, 30-летний форвард заключил соглашение с "Баварией" до лета 2027 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви Гарри Кейн
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Источник:
Fabrizio Romano

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