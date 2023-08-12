Леви рассказал об уходе Кейна из Тоттенхэма

Президент "Тоттенхэма" Дениэл Леви высказался по поводу трансфера нападающего "шпор" Харри Кейна в "Баварию".

"Мы пытались предложить Кейну и его окружению разные варианты нового контракта, как краткосрочного, так и долгосрочного. Гарри ясно дал понять, что он хочет получить новый вызов и не будет подписывать новое соглашение этим летом. Поэтому мы неохотно согласились на его переход", - цитирует слова Леви инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, 30-летний форвард заключил соглашение с "Баварией" до лета 2027 года.