Начало матча Арсенала против Ноттингема Форест задержали из-за неисправных турникетов

Начало поединка первого тура между “Арсеналом” и “Ноттингемом” Форест было отложено на 30 минут. Как сообщил журналист The Telegraph Даниэль Зечири, причиной этого стали неисправные турникеты.

Болельщики "Эмирейтс" столкнулись с этой проблемой, и незадолго до начала матча давка и очередь перед ареной стала увеличиваться. Стюард на стадионе заявил, что все турникеты одновременно вышли из строя.

Between A and B is always a pinch point, but this was not great. The historical ignorance of some people yelling ‘get a move on’ and ‘push’ astounds me. pic.twitter.com/ned1kkQ2eL — Daniel Zeqiri (@ZeqiriDan) August 12, 2023

Встреча должна была начаться в 14:30, однако старт перенесен на 15:00 по Киеву.

На матче ожидается анлшаг. Стадион "Эмирейтс" вмещает 60 тысяч зрителей.

Напомним, что украинский легионер "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. За ходом событий на "Эмирейтс" можно следить в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол>>>.