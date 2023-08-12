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Начало матча Арсенала против Ноттингема Форест задержали из-за неисправных турникетов
Болельщики до сих пор стоят в очереди
Фото: Твіттер Арсеналу
Начало поединка первого тура между “Арсеналом” и “Ноттингемом” Форест было отложено на 30 минут. Как сообщил журналист The Telegraph Даниэль Зечири, причиной этого стали неисправные турникеты.
Болельщики "Эмирейтс" столкнулись с этой проблемой, и незадолго до начала матча давка и очередь перед ареной стала увеличиваться. Стюард на стадионе заявил, что все турникеты одновременно вышли из строя.
Between A and B is always a pinch point, but this was not great. The historical ignorance of some people yelling ‘get a move on’ and ‘push’ astounds me. pic.twitter.com/ned1kkQ2eL— Daniel Zeqiri (@ZeqiriDan) August 12, 2023
Встреча должна была начаться в 14:30, однако старт перенесен на 15:00 по Киеву.
На матче ожидается анлшаг. Стадион "Эмирейтс" вмещает 60 тысяч зрителей.
Напомним, что украинский легионер "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. За ходом событий на "Эмирейтс" можно следить в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол>>>.
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