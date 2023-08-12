Тимбер получил травму в первом официальном матче за Арсенал

В рамках стартового тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своем поле обыграл "Ноттингем Форест" – со счетом 2:1.

Однако положительные эмоции от победы команде Микеля Артеты испортила травма Юрриена Тимбера. Нидерландский защитник впервые вышел на поле в официальном матче в футболке "канониров".

В начале второго тайма 22-летний футболист без контакта с игроком гостей оступился и был вынужден покинуть поле. Тимбера в итоге заменил Томиясу.