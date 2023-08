АПЛ. Борнмут с Забарным спас ничью с Вест Хэмом, Эвертон без Миколенко не справился с Фулхэмом

В рамках второго игрового слота субботы в Английской Премьер-лиге можно было последить за перипетиями сразу четырех поединков. "Борнмут" принимал "Вест Хэм", "Брайтон" – новичка первенства "Лутон", а "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" съездили в гости к "Эвертону" и "Шеффилд Юнайтед" соответственно.

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле с первых минут и провел уверенный матч, из игры не выпадал, снабжал партнеров передачами и без особых помарок действовал в обороне. После травмы Сенеси экс-игрок Динамо стал играть левого центрбека.

"Вест Хэм" открыл счет сразу по выходу из раздевалки, первый тайм завершился без голов. "Молотобойцы" накрыли хозяев у их же штрафной, не позволили "вишням" выскочить в контратаку – Боуэн подхватил мяч, быстро сориентировался и записал свою фамилию в претенденты на автора гола тура. Вингер гостей отправил снаряд в сетку по шикарной траектории. Правда, удержать преимущество команде Мойеса не удалось. Неудачный выстрел Семеньо привел к отскоку на Соланке – Доминик обыграл вратаря и забил в пустые.

"Борнмут" – "Вест Хэм" 1:1

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Голы: Соланке (82) – Боуэн (51)

"Борнмут": Нето – Эронз (Хилл, 75), Забарный, Сенеси (Мефам, 60), Керкез – Ротуэлл, Биллинг – Брукс (Семеньо, 75), Кристи (Мур, 67), Энтони (Клюйверт, 60) – Соланке

"Вест Хэм": Ареоля – Цоуфал, Зума, Агуэрд, Эмерсон – Соучек, Пакета (Корне, 90+4) – Боуэн, Форнальс (Керер, 86), Бенрахма – Антонио (Ингз, 78)

Предупреждения: Мефам (90+7) – Боуэн (39), Антонио (49), Эмерсон (87), Пакета (90+4)

Позицию Виталия Миколенко на левом фланге защиты в стартовом составе "ирисок" занял английский ветеран и универсал Эшли Янг. Украинец весь матч просидел в запасе и своей команде не помог. Декордова-Рид удачно вышел на замену и таки прошил Пикфорда, принеся своей команде три очка в первом же поединке сезона.

"Эвертон" – "Фулхэм" 0:1

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

Гол: Декордова-Рид (73)

"Эвертон": Пикфорд – Паттерсон, Кин, Тарковский, Янг – Гарнер (Доббин, 83), Гейе, Онана, Ивоби – Дукуре – Мопе (Груневелд, 72)

"Фулхэм": Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Рид, Лукич, Кэрни (Перейра, 58) – Уилсон, Хименес (Митрович, 58), Виллиан (Декордова-Рид, 46)

Предупреждения: Виллиан (30), Тете (87)

Одно в саге Мойзеса Кайседо можно сказать точно – сейчас все мысли эквадорца связаны с потенциальным промоушном, переходом в топ-клуб. Хавбек не вошел в заявку Де Дзерби на матч, однако даже без него "чайки" уверенно обыграли новичка АПЛ. Вопросов хозяевам "Лутон" особо не задавал.

"Брайтон" – "Лутон" 4:1

Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Голы: Марч (36), Педро (71), Адингра (85), Фергюсон (90+5) – Моррис (81)

"Брайтон": Стил – Милнер (Велтман, 79), Ван Хекке, Данк, Эступиньян – Грос, Дауд (Гилмор, 74) – Марч (Адингра, 74), Педро (Энсисо, 88), Митома – Уэлбек (Фергюсон, 78)

"Лутон": Камински – Андерсен (Огбене, 76), Локьер, Белл – Каборе (Даути, 64), Мпанзу (Вудро, 88), Накамба, Чонг (Берри, 88), Джайлс – Моррис, Адебайо (Браун, 64)

Предупреждения: Эступиньян (7), Митома (43) – Андерсен (51), Каборе (59)

Матч получился не слишком богатым на события. "Кристал Пэлас" забил в начале второго тайма, дебютант лиги не нашел, чем ответить.

"Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 0:1

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Гол: Эдуар (49)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Ахмедходжич, Иган, Робинсон (Слиман, 80) – Болдок, Бэшем (Соуза, 80), Норвуд, Осборн (Брукс, 87), Лоу (Ларуси, 80) – Траоре (Хакфорд, 87), Осула

"Кристал Пэлас": Джонстон – Уорд, Андерсен, Гуэхи (Томкинс, 90+2), Митчелл – Лерма, Дукуре – Айю, Эзе, Шлупп – Эдуар

Предупреждения: Осула (16), Ахмедходжич (57), Слиман (86)

