Арсенал - Ноттингем Форест 2:1. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов

В стартовом туре АПЛ лондонский "Арсенал" обыграл "Ноттингем Форест". Оба мяча подопечные Микеля Артеты забили в первом тайме. "Лесники" в концовке встречи отыграли один мяч, но этого не было достаточно, чтобы зацепиться за очки. Ложкой дегтя для "канониров" в этой игре стала травма Тимбера - нидерландец получил повреждение на ровном месте и покинул поле в начале второго тайма. Что касается Александра Зинченко, то украинец не попал в заявку "Арсенала" на эту игру.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ноттингем Форест” 2:1

Голы: Нкетиа 26, Сака 32 – Авонийи 82