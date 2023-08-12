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Арсенал - Ноттингем Форест 2:1. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов
"Канониры" потеряли Тимбера
Twitter Arsenal
В стартовом туре АПЛ лондонский "Арсенал" обыграл "Ноттингем Форест". Оба мяча подопечные Микеля Артеты забили в первом тайме. "Лесники" в концовке встречи отыграли один мяч, но этого не было достаточно, чтобы зацепиться за очки. Ложкой дегтя для "канониров" в этой игре стала травма Тимбера - нидерландец получил повреждение на ровном месте и покинул поле в начале второго тайма. Что касается Александра Зинченко, то украинец не попал в заявку "Арсенала" на эту игру.
Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Нкетиа 26, Сака 32 – Авонийи 82
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