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Неожиданный разгром. "Ньюкасл" - "Астон Вилла" 5:1. Обзор матча и видео голов
Ньюкасл - Астон Вилла ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ньюкасл"
"Ньюкасл" принимал дома "Астон Виллу" в рамках первого тура АПЛ. Матч выдался богат на события. Сначала голами отметились новички клубов. Сандро Тонали открыл счет на 6 минуте, а на 8 имел возможность удвоить результат. "Вилланы" ответили своим летним трансфером. Дебютный гол забил Диаби на 11.
Через 5 минут "сороки" снова вышли вперед благодаря голу Исака. Во втором тайме он оформил дубль. Комфортным счет сделал Уилсон, сделав разрыв между командами в три мяча. И финальным гвоздем стал гол еще одного новичка - Барнса в дополнительном времени.
Для "львов" это был неудачный матч не только из-за счета. В середине первого тайма травмировался один из основных центральных защитников Уная Эмери - Тайрон Мингс. С поля медики забрали игрока на носилках, зафиксировав его ногу в специальном ортезе.
АПЛ, 1-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Ньюкасл Юнайтед" - "Астон Вилла" 5:1
Голы: Тонали (6), Исак (16, 58), Уилсон (77), Барнс (90+1) - Диаби (11)
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