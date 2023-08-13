Мудрик получил 10-ку в Челси. Ею владели чемпион мира, победитель ЛЧ и экс-форвард Шахтера

Перед стартом нового сезона Михаил Мудрик получил "десятку" в "Челси". Эта новость вызвала живой интерес - номер имеет культовый статус и принадлежал известным игрокам, в том числе, и в лагере "пенсионеров". Собственно, мы решили рассказать, кто им владел до украинского вингера.

Джимми Гривз

Позиция: центрфорвард

Когда носил номер: 1957-1960 гг.

Джимми Гривз по делу считается одним из величайших футболистов Англии. Большинство знают нападающего благодаря выступлениям в "Тоттенхэме" и сборной, с которой он в 1966-м стал чемпионом мира, однако и в "Челси" был оставлен заметный отпечаток.

Гривз зафиксировал впечатляющую статистику - отметился рекордным количеством хет-триков (13), а в 20 лет и 290 дней забил 100-й мяч в пределах Первого дивизиона, чем превзошел легендарного Дикси Дина.

В розыгрыше 1958/59 парень занял лидирующее место бомбардирского списка (33 гола), превратился в главный актив клуба и впоследствии был продан в "Милан" за 80 тысяч фунтов стерлингов (в то время как самый дорогой тогдашний трансфер в истории - Омар Сивори стоял на 13 тысяч больше).

Рэй Уилкинс

Позиция: центральный полузащитник

Когда носил номер: сезон 1977/78

Рэй Уилкинс принес пользу "Манчестер Юнайтед" эпохи Рона Аткинса, зажигал в шотландском "Рейнджерсе" и высоко котировался в национальной команде. С "Челси", к сожалению, не сложилось в контексте трофеев - оно и не удивительно, поскольку в середине 70-х "пенсионеры" под грузом собственных нереализованных амбиций вынужденно распродали ключевых игроков и понизились в классе.

Место пусто не бывает - в 18 Уилкинс получил капитанскую повязку, хорошо вжился в роль и выполнял соответствующие обязанности в течение четырех сезонов. Настойчивость подытожилась успехом - в 1977-м "Челси" вернулся в Первый дивизион.

Стремительное развитие центрхава, за плечами которого почти 200 поединков и 33 точных выстрела, в 1979-м привлекло МЮ - там Вилкинс потрудился на славу.

Марк Хьюз

Позиция: центрфорвард

Когда он носил номер: 1996-1998 гг.

В середине 90-х сэр Алекс Фергюсон устроил кадровые перестановки и отпустил ряд имен. 31-летний Марк Хьюз оказался в списке, за 1 миллион фунтов стерлингов перебрался в Лондон и показал, что "красные дьяволы" поспешили с его устранением.

Три года вышли удивительно продуктивными - в 119 встречах форвард выдал 37+5 и сформировал эффективную связку с тандемом Джанфранко Дзола - Джанлука Виалли. Голы, забитые "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Лидсу", "Тоттенхэму", "Вест Хэму", "Ливерпулю" и другим соперникам, несколько ниже класса, показали актуальность Хьюза.

Примечательно, что за персональным результатам пришли общекомандные – "Челси" оформил Кубок Англии-1997, Кубок английской лиги-1998 и в качестве вишенки на торте Кубок УЕФА. Надо признать, что на международной арене вклад Марка невелик (всего 70 минут), но даже за столь короткое время валлиец запомнился мячом в полуфинале против "Веченцы".

Джо Коул

Позиция: атакующий полузащитник

Когда носил номер: 2003-2010 гг.

Джо Коул работал под руководством Клаудио Раньери, Жозе Моуринью, Авраама Гранта, Луиса Фелипе Сколари и Карло Анчелотти. Убедительный список, да? Плеймейкеру удалось удержаться на плаву рядом со специалистами, которые могли легко взмахом руки изменить вектор развития клуба и отказаться от его услуг. Здесь еще не стоит забывать, что "Челси" тратил в начале эры Романа Абрамовича колоссальные суммы и довольно непринужденно менял состав - Коул же провел 281 матч, записав в актив 39+44.

Сам же Джо обошелся почти в 10 миллионов евро и оправдал каждую копейку. Так, в карьере универсала случались беды (чего стоит травма крестообразных связок), однако вообще речь не идет ни о каких сетованиях. Сильный сезон 2007/08, в течение которого Коул обрадовал рекордной для себя статистикой (10+9) и добрался до финала ЛЧ, причастность к победе в девяти турнирах - все это, конечно, плюсуется в карму.

Хуан Мата

Позиция: атакующий полузащитник

Когда носил номер: 2011-2014 гг.

Подозреваем, что если бы не появление Жозе Моуринью у руля "Челси" в 2013-м, то Хуан Мата значительно больше посвятил бы времени тогдашней команде. Жаль, что история развернулась не в пользу испанца, но и за отведенный срок он стал сверхважным кирпичом механизма "синих". Как думаете, кто отдал судьбоносную передачу на Дидье Дрогба в 2012 году? Верно, наш герой.

Триумф в Лиге чемпионов автоматически поднес Мату в пантеон великих - ничто не способно бросить тень на его вклад. Сюда же запишем Кубок Англии (2012) и Лигу Европы (2013) – в этих соревнованиях плеймейкер имел не меньший вес.

Эден Азар

Позиция: левый вингер

Когда носил номер: 2013-2019 гг.

Все мы скучаем по Азару дореаловского периода. Бельгиец был лидером и движущей силой лондонцев - неудивительно, почему за ним так долго следил Флорентино Перес и наконец выложил на стол 160 миллионов евро.

Это тот случай, когда один в поле воин - в кризисные моменты Эден никогда не сторонился ответственности и сам гарантировал результат. Достаточно вспомнить кампанию 2018/19 – нападающий затянул "Челси" в топ-четверку АПЛ, а также стал лучшим игроком победной Лиги Европы. Жаль, что таким вдохновенным мы его уже не увидим – многочисленные травмы сделали свое дело.

Виллиан

Позиция: левый вингер

Когда носил номер: сезон 2019/20

После того, как Азар отправился на "Сантьяго Бернабеу", "десятку" подобрал Виллиан. Причем справедливо – бразилец выполнил невероятный объем работы и заслужил полную лояльность со стороны болельщиков.

Безусловно, у бывшего "горняка" были проблемы - например, длительный конфликт с Антонио Конте - однако вообще никто и никогда не сомневался в профессионализме вингера. Согласитесь, не каждому посчастливится провести в синей части Лондона 339 поединков, выиграть 5 трофеев разной важности и оставить хорошую память.

Довольно показательно, что о Виллиане вспомнили и вернули в Премьер-лигу даже тогда, когда казалось, что универсал поехал в Бразилию завершать карьеру. Сезон 2022/23 продемонстрировал, что южноамериканец в порядке - 5 голов и 6 ассистов убедили "Фулхэм" пролонгировать контракт.

Надеемся, "десятка" не станет обузой для Мудрика, не помешает раскрыться на сто процентов, а лишь будет стимулировать дальнейший прогресс.