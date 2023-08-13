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Аякс хочет вернуть Ван де Бека из Манчестер Юнайтед

Англия
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Игрок не нужен манкунианскому клубу

Аякс хочет вернуть Ван де Бека из Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

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"Аякс" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека.

В то же время главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг хочет продать полузащитника и увеличить бюджет клуба. Ван де Бек – воспитанник академии "Аякса". С 2020 года футболист играет за "Манчестер Юнайтед". На его счету 60 матчей, два гола и две голевые передачи.

Напомним, действующий контракт Донни ван де Беэка рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Daily Mail

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