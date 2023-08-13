Аякс хочет вернуть Ван де Бека из Манчестер Юнайтед

"Аякс" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека.

В то же время главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг хочет продать полузащитника и увеличить бюджет клуба. Ван де Бек – воспитанник академии "Аякса". С 2020 года футболист играет за "Манчестер Юнайтед". На его счету 60 матчей, два гола и две голевые передачи.

Напомним, действующий контракт Донни ван де Беэка рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.