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Аякс хочет вернуть Ван де Бека из Манчестер Юнайтед
Игрок не нужен манкунианскому клубу
Фото: twitter.com/ManUtd
"Аякс" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека.
В то же время главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг хочет продать полузащитника и увеличить бюджет клуба. Ван де Бек – воспитанник академии "Аякса". С 2020 года футболист играет за "Манчестер Юнайтед". На его счету 60 матчей, два гола и две голевые передачи.
Напомним, действующий контракт Донни ван де Беэка рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.
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