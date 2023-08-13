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Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Михаил Мудрик против Мо Салаха в топ-матче воскресенье - смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Обновленный “Челси” Михаила Мудрика в своей первой игре под руководством Маурисио Почеттино сыграет против “Ливерпуля”.
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Чемпионат Англии, первый тур
13 августа 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 18:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Челсі - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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