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Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
Обновлено
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Михаил Мудрик против Мо Салаха в топ-матче воскресенье - смотреть прямую трансляцию

Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обновленный “Челси” Михаила Мудрика в своей первой игре под руководством Маурисио Почеттино сыграет против “Ливерпуля”.

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Чемпионат Англии, первый тур

13 августа 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Михаил Мудрик
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