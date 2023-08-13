В отсутствие Кейна. Брентфорд - Тоттенхэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Сегодня "Брентфорд" принимал "Тоттенхэм" в рамках первого тура АПЛ. Оба клуба остались без основных форвардов прошлого сезона. Айвен Тоуни получил дисквалификацию, а Гарри Кейн вчера перешел в "Баварию".

Новый тренер "шпор" Анге Постекоглу начал строить новую команду и пригласил нескольких важных футболистов. Одним из главных трансферов был Джеймс Мэддисон, который уже в первом поединке отдал два ассиста.

За хозяев забивали все те же лица. Сначала Мбеумо реализовал 11-метровый, сравняв счет. Позже Висса помог "пчелам" выйти вперед.

Но все голы закончились в первом тайме. Второй дал лишь финальный результат матча - ничья.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Брентфорд)

"Брентфорд" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Мбеумо (26, с пенальти), Висса (36) - Ромеро (11), Эмерсон Роял (45+4)