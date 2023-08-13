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Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон: где и когда смотреть матч первого тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Заключительный поединок первого раунда английского чемпионата

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон: где и когда смотреть матч первого тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" открывают сезон 23/24 гг. глазным противостоянием. "Манкунианцам" снова прочат высокие места, а "волки" только начали работать под руководством нового тренера. Букмекеры отдают предпочтение именно подопечным Эрика тен Хага.

Матч запланирован на понедельник, 14 августа. Он начнется в 22:00 по Киеву.

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В прямой трансляции поединок будет транслировать телеканал Setanta Sports на платформе MEGOGO.

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон
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Если нет возможности следить за матчем в телетрансляции, то это можно сделать в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

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