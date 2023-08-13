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Челси – Ливерпуль. 1:1. Два отмененных гола на Стэмфорд Бридж – Видео обзор матча
Мудрик отыграл всего 9 минут
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1) в рамках 1-го тура АПЛ. ВАР помог судье отменить два гола, забитых из офсайда.
Мудрик вышел всего на 9 минут, появившись на 81-ой минуте встречи. Украинец не отличился результативными действиями.
Английская Премьер-лига. 1-й тур
"Челси" – "Ливерпуль". 1:1
Голы: 37' А. Дисаси – 18' Л. Диас
Отмененные голы: 39' Б. Чиллвелл (офсайд) – 29' М. Салах
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