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Вулверхэмптон подписал новый контракт с капитаном команды

Англия
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Игрок с украинскими корнями продлил соглашение до 2028 года

Вулверхэмптон подписал новый контракт с капитаном команды

Фото: wolves.co.uk

Новина українською

"Вулверхэмптон" продлил контракт с защитником Максом Килменом, об этом сообщили на сайте "волков". Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Детали контракта не сообщаются.

Недавно клуб назначил игрока с украинскими корнями капитаном команды.

26-летний игрок начал свой шестой сезон за клуб. Он выступает за "Вулвз" с 2018-го года. Тогда он перешел к "волкам" на правах свободного агента. Всего защитник провел за первую команду 107 матчей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Вулверхэмптон Макс Килмен
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Источник:
wolves.co.uk

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