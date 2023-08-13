Вулверхэмптон подписал новый контракт с капитаном команды

"Вулверхэмптон" продлил контракт с защитником Максом Килменом, об этом сообщили на сайте "волков". Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Детали контракта не сообщаются.

Недавно клуб назначил игрока с украинскими корнями капитаном команды.

26-летний игрок начал свой шестой сезон за клуб. Он выступает за "Вулвз" с 2018-го года. Тогда он перешел к "волкам" на правах свободного агента. Всего защитник провел за первую команду 107 матчей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 30 миллионов евро.